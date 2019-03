Zum größten Kursgewinner im MDax der mittelgroßen Börsenwerte haben sich am Dienstagvormittag die Aktien von Siltronic gemausert. Eine überrasachend deutlich angehobene Dividende sorgte für ein Kursplus von zeitweise fast vier Prozent auf 91,96 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag.Der Hersteller von Wafern für die Halbleiter-Industrie will die Dividende für 2018 auf 5 Euro verdoppeln im Vergleich ...

