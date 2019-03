Die Aktie der Commerzbank zeigte sich am Montag zum Auftakt in die nächste Handelswoche schwächer. Es ging um 1 % nach unten. Dies hatten Analysten, wie an dieser Stelle beschrieben, erwartet. Mutmaßlich wird die Aktie gerade für Short-Investoren besonders interessant. Denn:

Die Bedenken wegen der möglichen Fusion mit der Deutschen Bank halten an. Die schwachen Gewinne der Commerzbank können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es zu massiven Problemen in diesem Sektor und auch für das Unternehmen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...