++ Stimmungsbild an Wall Street verschlechtert sich ++ Ministerpräsident Li präsentiert Prognosen für 2019 ++ EURUSD könnte erneut 1,13 testen ++ DE30 scheitert im D1-Chart am 200er EMA ++ Die Wall Street hatte am Montag Schwierigkeiten ihren Erholungskurs fortzusetzen. Der S&P 500 konnte im Intraday-Handel trotz einer höheren Eröffnung seine Gewinne nicht halten und unterschritt am Nachmittag den psychologisch wichtigen 2.800 Punkte-Bereich. Die Rallye von 2019 basierte hauptsächlich auf den Hoffnungen eines Deals zwischen den USA und China und die verhaltenen Reaktionen am Montag auf die neuen Nachrichten zeigen, dass der Markt bereits einen großen Teil eingepreist haben könnte. Bisher waren wir einem Deal noch nie näher und die Aktien, die den Entwicklungen in Schwellenländern ...

