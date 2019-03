Mit Rocket Internet wollte Oliver Samwer die Onlinewelt erobern. Doch Wachstum und Börsenkurs schwächeln. In der Finanz- und Digitalszene macht sich Ernüchterung über den einstigen Guru breit.

Waren das noch Zeiten: Als "aggressivster Mann im Internet" bezeichnete sich Oliver Samwer 2011 in einer Motivationsmail an Führungskräfte. Betreff: "When is it time for blitzkrieg". Darin forderte er von Mitarbeitern Strategiepläne, "die mit eurem Blut unterschrieben" sind, und gab Parolen aus wie: "Ich werde sterben, um zu gewinnen."

Inzwischen begrüßt der Chef und Gründer des Berliner Onlinekonzerns Rocket Internet seine Aktionäre bei Hauptversammlungen im gediegenen Anzug samt Krawatte und gibt statt Kampfparolen PR-gestanzte Glattsätze aus: "Ich wünsche mir eine Politik, die mehr wirtschaftliche Dynamik schafft, indem sie die Rahmenbedingungen verbessert."

Fast staatstragend wirkt der "Blitzkrieger" von einst. Samwer ist älter geworden, was normal ist und nicht weiter tragisch wäre, wäre mit dem Gründer nicht auch dessen Geschäftsmodell in die Jahre gekommen.

Die einstige Wachstumsmaschine Rocket Internet läuft nicht mehr. Beim Börsengang vor viereinhalb Jahren lag der Kurs doppelt so hoch wie heute. Auch der Personalbestand in der Berliner Zentrale hat sich durch die dauernde Umorganisation des Geschäfts in den vergangenen Jahren nahezu halbiert. Galten die Berliner einst als Europas führende Start-up-Brutstätte, die die Aufzucht und Pflege immer neuer Onlinefirmen im industriellen Maßstab betrieb, hat sich Rocket Internet inzwischen hin zu einer Holding gewandelt, die lediglich ihre Beteiligungen verwaltet und als Wagniskapitalgeber Geld an bereits bestehende Firmen verteilt. Nur punktuell zieht Rocket noch eigene Unternehmen hoch.

Schon macht sich in der Finanz- wie in in der Start-up-Szene Ernüchterung breit: War's das mit den hochfliegenden Plänen von Samwer, der versprochen hatte, Rocket zur führenden Onlineplattform außerhalb der USA und Chinas auszubauen?

Tiefer Blick ins Portfolio

Rocket Internet schweigt dazu beharrlich. Eine Anfrage zu Strategie und Wachstumsplänen bleibt unbeantwortet, trotz mehrfacher Nachfragen. Ein tiefer Blick ins Rocket-Portfolio aber gibt Aufschluss: Das Gros der darin enthaltenen Firmen lässt sich als konsumnah und technikfern beschreiben. Im Portfolio sind allerlei Onlineportale wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...