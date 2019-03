Tesla hat jüngst die Börsen nicht amüsiert, als das Unternehmen bekanntgab, dass es im ersten Quartal zu Verlusten komme. Das Unternehmen möchte auf der anderen Seite alle Verkäufe über das Internet abwickeln. Dies könnte in den kommenden Monaten bereits Kosten sparen und möglicherweise sogar die Reichweite erhöhen, so Beobachter. Der jüngst gestiegene Kurs an den Aktienmärkten würde dies evtl. widerspiegeln.

Dennoch warnen die Chartanalysten. Der Wert hat in den zurückliegenden vier Wochen ... (Frank Holbaum)

