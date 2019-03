Die Deutsche Bank hat Vivendi mit Blick auf den geplanten Teilverkauf von Universal Music Group (UMG) auf "Buy" belassen. Anders als die Anleger glaube sie, dass der französische Medienkonzern den überwiegenden Teil des Verkaufserlöses für einen Minderheitsanteil an dem Plattenlabel nicht für Zukäufe ausgeben, sondern an die Aktionäre ausschütten werde, schrieb Analyst Laurie Davison in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entsprechende Sorgen seien übertrieben./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2019 / 03:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-03-05/10:46

ISIN: FR0000127771