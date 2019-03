Arbeitnehmer haben seit Jahresanfang Anspruch auf befristete Teilzeit. Das kann auch die Rückkehr von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung ermöglichen. Worauf Versicherte achten müssen.

Der 1. März ist für die Versicherten der HUK-Coburg wichtig: Dann erhöht der Versicherer die Prämien in der privaten Krankenversicherung (PKV) - in diesem Jahr im Schnitt um zwei Prozent. Arbeitnehmer, deren Budget knapp kalkuliert ist, können die jährlichen Erhöhungen der PKV-Prämie oft kaum noch bezahlen. Viele von ihnen wollen daher zurück in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Wer 60.750 Euro brutto pro Jahr oder mehr verdient, muss aber in der PKV bleiben.

Betroffene müssen daher ihr Einkommen zumindest für ein Jahr unter die Grenze von 60.750 Euro senken. Das geht mit befristeter Teilzeit. Dann ist der Weg zurück in die GKV frei. Bis zum vergangenen Jahr war aber fraglich, ob sie später wieder Vollzeit arbeiten dürfen. Seit 1. Januar ist dieses Problem für viele Arbeitnehmer gelöst. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...