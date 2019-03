Zürich - Nach welchen Unternehmen wird bei jobs.ch eigentlich am häufigsten gesucht? Die jährliche Analyse der Suchabfragen auf dem führenden Online-Jobportal hat ergeben: Der Flughafen Zürich und die SBB stehen bei Stellensuchenden weiterhin hoch im Kurs.

Während der Flughafen Zürich und die SBB nach wie vor die begehrtesten Arbeitgeber sind, hat die Migros an Attraktivität eingebüsst: Stand die Detailhändlerin 2017 noch auf dem Podest, ist sie im vergangenen Jahr auf Platz sechs abgerutscht. Dafür hat sich Konkurrent Coop von Platz sieben auf Platz vier verbessert.

Mit Globus musste ein weiterer Detailhändler einen Verlust an Attraktivität in Kauf nehmen und rangiert 2018 nicht mehr in den Top Ten. Gleiches gilt für das Inselspital Bern: 2017 noch auf Platz sieben rangiert das Spital im 2018 nicht mehr in den Top Ten.

Die Plätze der beiden Verlierer nehmen die Hirslanden Klinken und die Stadt Zürich ein. «Unternehmen können aus verschiedenen ...

