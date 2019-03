Neckarsulm (ots) -



Diese Woche eröffnet Kaufland sein Online-Portal "FamilienMomente" und führt zeitgleich eine Gratis-Willkommens-Box für Neugeborene ein. Zum Portal anmelden können sich werdende Eltern und Familien mit Kindern bis zu sechs Jahren. Zur Geburt ihres Kindes erhalten Eltern eine Box mit einer Auswahl an passenden Marken- und Eigenmarkenprodukten. Highlight der Box ist ein Kapuzenhandtuch der Eigenmarke Kuniboo, auf das der Name des Kindes gestickt wird. Das Online-Portal unterstützt die Eltern fortan mit Tipps zu Ernährung, Körperpflege und Erziehung sowie regelmäßigen Aktionen.



"Wir wollen für Schwangere und Eltern ein erfahrener Wegbegleiter sein, der die Antworten auf viele ihrer Fragen bereits kennt, sie gerne beantwortet und dabei immer wieder neue Ideen und Inspirationen für unvergessliche Momente bietet", sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing bei Kaufland.



Unterstützung für Eltern und Kind



Auf der Internetseite www.kaufland.de/familienmomente können sich werdende Eltern und Familien informieren und anmelden. Ab der 8. Schwangerschaftswoche erhalten Eltern 14-tägig Tipps und Informationen, die in Zusammenarbeit mit erfahrenen Hebammen und Ernährungsexperten erstellt wurden. Auch nach der Geburt profitieren die Familien bis zum 6. Lebensjahr des Kindes von verschiedenen Überraschungen und Vorteilen sowie von Expertentipps und einer Menge "Familienmomenten".



Kaufland-Marken für Kinder



Der Lebensmitteleinzelhändler bietet ganzjährig eine attraktive Auswahl an Kaufland-Marken für Kinder an, die um saisonale Aktionsangebote ergänzt wird. Neben Drogerieartikeln der Marke bevola finden Kunden gute und strapazierfähige Kinderkleidung von Kuniboo und Hip & Hopps und Spielzeug von Kidland.



Über Kaufland



Kaufland betreibt bundesweit über 660 Filialen und beschäftigt rund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. Mehr Informationen zu Kaufland unter www.kaufland.de.



