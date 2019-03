FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 900 (1000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 335 (370) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WPP PRICE TARGET TO 1000 (980) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS GOCOMPARE PRICE TARGET TO 120 (150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES KELLER GROUP PRICE TARGET TO 710 (630) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 420 (410) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 660 (615) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 145 (155) PENCE - 'NEUTRAL' - FTSE INDICATED +0.03% TO 7136 (CLOSE: 7134.39) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 588 (634) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 276 (290) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 113 (110) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 350 (375) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 240 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 160 (165) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS MARSTONS PRICE TARGET TO 123 (125) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS YOUNG & COS BREWERY PRICE TARGET TO 1290 (1770) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GREENE KING TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 720 (520) P - JPMORGAN RAISES JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 1070 (970) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MITCHELLS & BUTLERS TO OVERWEIGHT (NEUTR.) - TARGET 390 (280) P - JPMORGAN RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 370 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES GENUS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2500 (2400) PENCE - PEEL HUNT RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 280 (255) PENCE - 'ADD' - PEEL HUNT RAISES JOHN LAING PRICE TARGET TO 451 (400) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 650 (675) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 140 (95) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



