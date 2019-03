Novartis Pharma GmbH: Gemeinsam Medizin neu denken: Novartis wird Kooperationspartner des Nürnberger Tech Incubators ZOLLHOF DGAP-News: Novartis Pharma GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges Novartis Pharma GmbH: Gemeinsam Medizin neu denken: Novartis wird Kooperationspartner des Nürnberger Tech Incubators ZOLLHOF 05.03.2019 / 11:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Gemeinsam Medizin neu denken: Novartis wird Kooperationspartner des Nürnberger Tech Incubators ZOLLHOF * ZOLLHOF bietet als Inkubator ein Zuhause für über 30 Start-ups und ist einer der Träger des Digital Health Hubs Nürnberg/Erlangen der de:hub-Initiative des BmWi * Als Netzwerkpartner für Gründer und Innovatoren aus dem Bereich der digitalen Gesundheit engagiert sich Novartis für die digitale Transformation im Gesundheitswesen * Kooperation unterstreicht Novartis' Unternehmensphilosophie, vielfältige Innovations-impulse zu setzen, um nachhaltige digitale Lösungen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung in Deutschland voranzutreiben Nürnberg, 05. März 2019 - Der schnelle technische Fortschritt und die oftmals radikale Umwälzung alter, starrer Geschäftsmodelle verändern weltweit fast alle Branchen grundlegend. Dies gilt auch für die Gesundheitsbranche und die Patientenversorgung der Zukunft. Als einer von zwölf Kompetenzstandorten der de:hub-Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BmWi) fokussiert sich die europäische Metropolregion Nürnberg/Erlangen als Pilot-Region auf den Bereich Digital Health. Genau dieses Engagement will die Novartis Pharma GmbH unterstützen und kooperiert zukünftig mit dem Tech Incubator ZOLLHOF, einem der beiden Träger des Digital Health Hubs Nürnberg/Erlangen, mit dem Ziel, Medizin gemeinsam neu zu denken. Als Tech Incubator bietet ZOLLHOF seit 2017 seinen derzeit 31 Start-ups aus der digitalen Szene nicht nur Räume, Beratung und Coaching, sondern auch enge Kontakte zu Wissenschaft und etablierten Unternehmen, um gezielt Unternehmen, Jungunternehmer und Digital-Experten aus Wirtschaft und Gründerszene zu verknüpfen. Im Vordergrund steht dabei die Idee, Raum für alle Akteure zu schaffen, um gemeinsam an den Herausforderungen der digitalen Transformation zu arbeiten und neue Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Geschäftsmodellen aufzuzeigen. Das dadurch entstehende einzigartige Netzwerk ermöglicht so einen multilateralen Austausch, um gemeinsam neue Lösungen für die spezifischen Herausforderungen der Digitalisierung zu entwickeln. Aufbau von Netzwerken und Transfer von Know-how für die Entwicklung innovativer digitaler Gesundheitslösungen Als Kooperationspartner und führendes internationales Gesundheitsunternehmen wird Novartis zukünftig die Start-ups des Tech Incubators unterstützen und fördern sowie als kompetenter Ansprechpartner seine zentrale Expertise und Ressourcen einbringen. Im Vordergrund steht der Aufbau von Netzwerken, um die digitale Transformation im Gesundheitswesen voranzutreiben und die Region Nürnberg/Erlangen zu stärken. Darüber hinaus wird Novartis ZOLLHOF bei der Auswahl der kommenden "Start-up Batches" unterstützen, also der Unternehmen, die in den Tech Incubator aufgenommen und zukünftig bei ihrer weiteren Entwicklung unterstützt werden. Gleichzeitig bietet ZOLLHOF eine Anlaufstelle für Novartis Mitarbeiter, die in ihrer Arbeit mit digitalen Herausforderungen konfrontiert sind oder auf Know-how-Events tieferes Wissen über neue Technologien erhalten wollen. "Das Geheimnis von Erfolg und Innovation liegt in der Zusammenarbeit mit den jeweiligen Innovationsführern und dem Transfer von Know-how. Wir freuen uns daher sehr, unser Netzwerk und unsere langjährige Expertise im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem engagierten Inkubator und Förderer der Region Nürnberg zur Verfügung zu stellen. Gemeinsam werden wir neue Wege in der Medizin beschreiten und junge Unternehmen bei der Entwicklung transformativer Lösungen unterstützen", sagte Sidonie Golombowski-Daffner, Geschäftsführerin der Novartis Deutschland GmbH und der Novartis Pharma. "Novartis hat früh das Potenzial der Digitalisierung für die Gesundheitsbranche erkannt und dieser einen besonders hohen Stellenwert im Unternehmen beigemessen. Als eines der führenden Gesundheitsunternehmen sehen wir uns in der Pflicht, unser Gesundheitssystem nachhaltig zu verbessern - Kooperationen mit Gründerzentren, jungen Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen sind dabei ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg." Benjamin Bauer, Geschäftsführer des ZOLLHOF - Tech Incubator, fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, Novartis als neuen Kooperationspartner begrüßen zu dürfen. Große Unternehmen wie Novartis haben für Start-ups einiges zu bieten, dazu gehören eine globale Reichweite und jede Menge Know-how. Auf der anderen Seite profitieren aber auch die großen Unternehmen von der Dynamik und Innovationskraft junger und manchmal sogar branchenfremder Unternehmen und erhalten so früh Zugriff auf innovative Technologien, um Zukunftsmärkte zu erschließen. Als Digital Health Hub der de:hub-Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums freut es den ZOLLHOF besonders, in Zukunft mit Novartis die digitale Zukunft für Ärzte und Patienten mitzugestalten und Innovationen gemeinsam pushen zu können." Novartis setzt vielfältige Innovationsimpulse zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung Die Kooperation zur Förderung von Start-ups aus der Digital Health Region Nürnberg/Erlangen unterstreicht Novartis Unternehmensphilosophie, durch die Offenheit gegenüber externen Partnern vielfältige Innovationsimpulse zu setzen. So will das Unternehmen auf regionaler und nationaler Ebene Kooperationen und Netzwerke ermöglichen und nachhaltige, digitale Lösungen zur Verbesserung der Gesundheits-versorgung in Deutschland vorantreiben. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt Novartis nicht nur auf die Zusammenarbeit mit Start-ups und branchenfremden Unternehmen, sondern schafft mit eigenen Initiativen wie dem Digitalen Gesundheitspreis Plattformen für einen konstruktiven Austausch zwischen allen Akteuren im Gesundheitswesen. Der Digitale Gesundheitspreis wird am 20. März 2019 in Berlin bereits zum zweiten Mal verliehen und prämiert neue digitale Lösungen für ein zukunftsfähiges Versorgungssystem in Deutschland. Über Novartis Novartis will neue Wege finden, um Menschen zu einem längeren und besseren Leben zu verhelfen. Als ein führendes globales Pharmaunternehmen nutzen wir wissenschaftliche Innovationen und digitale Technologien, um bahnbrechende Therapien in Bereichen mit grossem medizinischen Bedarf zu entwickeln. Dabei gehören wir regelmässig zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten in Forschung und Entwicklung investieren. Die Produkte von Novartis erreichen global mehr als 800 Millionen Menschen, und wir suchen nach neuen Möglichkeiten, den Zugang zu unseren neuesten Therapien zu erweitern. Weltweit sind bei Novartis rund 130 000 Menschen aus nahezu 150 Nationen beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.novartis.com. 