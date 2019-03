Die DZ Bank hat 2018 deutlich weniger Gewinn gemacht als im Vorjahr. Die negative Börsenentwicklung hat vor allem das Handelsergebnis stark gedrückt.

Die DZ Bank muss wegen des Gegenwinds an den Kapitalmärkten einen kräftigen Ergebnisrückgang hinnehmen. Wie das Zentralinstitut der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken am Dienstag in Frankfurt mitteilte, ging der Gewinn vor Steuern 2018 auf 1,37 (Vorjahr: 1,81) Milliarden Euro zurück. Unter dem Strich blieben davon 918 Millionen Euro nach 1,1 Milliarden Euro im Vorjahr.

Das neue Spitzenduo, Uwe Fröhlich und Cornelius Riese, erwartet im laufenden Geschäftsjahr "einen leichten Ergebnisanstieg und damit ein Ergebnis am unteren Ende unserer nachhaltigen Ergebnisspanne von 1,5 bis zwei Milliarden Euro".

Vor allem das direkt von der Börsenentwicklung abhängige Handelsergebnis ging massiv in die Knie ...

