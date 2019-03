Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Post will 2019 mit Hilfe der bereits im vergangenen Jahr angekündigten Investitionen von bis zu 150 Millionen jährlich die Qualität im deutschen Post- und Paketgeschäft weiter verbessern. Die Investitionen sollen in Personal, Automatisierung sowie den Ausbau der Infrastruktur fließen.

Mindestens 5.000 neue Stellen will die Deutsche Post DHL Group bei Post & Paket Deutschland schaffen, auch um die Qualität der "letzten Meile" zu verbessern. 2018 waren dort 5.000 neue Vollzeitstellen entstanden, die laut Unternehmen tariflich abgesichert sind und die deutlich über Mindestlohn zahlen. Darüber hinaus sollen 450 eigene Fahrer ausgebildet und eingestellt werden. Insgesamt will der Konzern verstärkt in seine Mitarbeiter investieren und das konzerneigene Zertifizierungsprogramm beschleunigen.

Bei der Automatisierung soll in Gangfolge-Sortiermaschinen und eine neue Lesetechnik für Paketlabel investiert werden.

Zum Ausbau des Post- und Paketnetzes will der Bonner Logistikkonzern bundesweit weitere 500 Partner-Filialen und Paketshops sowie 1.000 zusätzliche Packstationen in Betrieb nehmen. Das Unternehmen testet auch neue Filialkonzepte, wie zum Beispiel Selbstbedienungsautomaten und Drive-in-Stationen. Für Geschäftskunden ist ein Zustellnachweis für alle Warensendungen in Planung. In ländlichen Gebieten sollen mehr als 400 neue Zustellbasen und -depots für die kombinierte Zustellung von Briefen und Paketen installiert werden. In Bochum wird 2019 ein "Mega-Paketzentrum" mit 600 neuen Arbeitsplätzen eröffnet. Dort können 50.000 Sendungen pro Stunde sortiert werden.

Bei der Zustellung will der Konzern nachhaltiger werden. Die aktuelle Streetscooter-Flotte mit mehr als 9.000 Elektrofahrzeugen soll um 6.000 ergänzt werden. Streetscooter ist eine Tochter der Deutschen Post.

Im Weihnachtsgeschäft hat das Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 99 Prozent der 150 Millionen Sendungen selbst bei kurzfristigem Versand pünktlich zugestellt. Dafür hatte der Konzern 10.000 Aushilfskräfte für Sortierung und Zustellung und mehr als 12.000 Zustellfahrzeuge zusätzlich beschäftigt.

Die Deutsche Post ist jüngst bei Geschäftskunden wegen langer Laufzeiten der Sendungen in die Kritik geraten. Seit 1. März läuft eine einjährige Laufzeitmessung, die der Deutsche Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation initiiert hat.

