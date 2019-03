FRANKFURT (Dow Jones)--Auch am Drehkreuz Frankfurt setzt die Lufthansa künftig ihren Billigflieger Eurowings ein. Zum Start des nächsten Winterflugplans im Oktober werden ab Frankfurt erstmals Flüge mit Eurowings angeboten und zwar zu den Urlaubszielen Mauritius und Barbados sowie Windhoek (Namibia), wie die Lufthansa mitteilte.

Zum Angebot in München, wo bereits seit vergangenem Sommer einzelne Langstreckendestinationen mit Eurowings bedient werden, soll ab Herbst ein täglicher Flug nach Bangkok (Thailand) hinzukommen.

Die Nachfrage nach Urlaubsreisen "steigt stark", sagte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister. "Daher ist es nur konsequent, eine zusätzliche Produktlinie in Frankfurt anzubieten und das Angebot in München auszuweiten." Weitere Eurowings-Angebote an beiden Standorten sind laut Lufthansa in Planung.

