Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Kandidaten für die US-Präsidentschaftswahl 2020 stehen bereits in den Startlöchern, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Seit Jahresbeginn hätten zwölf neue Anwärter ihre Kandidatur angekündigt, 15 seien es damit insgesamt. Nach Steuersenkungen im letzten Wahlkampf dürften diesmal Steuererhöhungen ein zentrales Thema werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...