Paris - Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag um eine Fortsetzung ihres positiven Wochenstarts gekämpft. Als Kursstütze erwies sich die freundliche Entwicklung an den chinesischen Festlandbörsen, wo die Ankündigung von Steuersenkungen sowie höheren Infrastrukturausgaben und Erleichterungen bei Unternehmenskrediten enttäuschende Konjunkturnachrichten in den Hintergrund drängte. Dazu dürfte sich die vortags schwächelnde Wall Street stabilisieren.

Allerdings hielt sich die Kauflust der Anleger in Grenzen: Der EuroStoxx 50 schaffte es zwar mit 3330,72 Punkten hauchdünn auf ein neues Hoch seit Oktober. Zuletzt behauptete der Leitindex der Eurozone aber nur noch ein Plus von 0,08 Prozent auf 3319,74 Punkte. Der französische Cac 40 verlor indes 0,08 Prozent auf 5282,54 Punkte, während der britische FTSE 100 ("Footsie") um 0,30 ...

