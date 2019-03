Das Unternehmen reagiert damit auf die wachsende Zahl von Paketen. Die Qualität der Zustellung soll verbessert werden, zudem soll es mehr Paketshops geben.

Die Deutsche Post will in diesem Jahr mindestens 5000 neue Vollzeitstellen im Post- und Paketbereich in Deutschland schaffen. Ziel sei es, die Qualität der Zustellung auf der "letzten Meile" signifikant zu erhöhen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Bonn mit. Ein wichtiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...