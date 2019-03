Die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England haben beschlossen, eine bestehende Devisenswap-Vereinbarung zu aktivieren. So habe die britische Notenbank die Möglichkeit, Euro bei der EZB gegen britische Pfund zu erwerben, um dann Euro ihren Banken wöchentlich anzubieten, teilte die EZB am Dienstag in Frankfurt mit. Hintergrund der Entscheidung dürfte der bevorstehende Brexit sein. "Die EZB wird weiterhin eng mit der Bank of England zusammenarbeiten, um die Marktbedingungen sorgfältig zu überwachen", heißt es in der Mitteilung.

Die EZB erklärte zudem, dass auch sie notfalls bereit wäre, den Banken in der Eurozone britische Pfund anzubieten. Die Swap-Linie mit der Bank of England ist Teil eines Netzes fester Vereinbarungen mit vier anderen Zentralbanken. Dies sind die Bank of Canada, die japanische Notenbank, die US-Notenbank Fed und die Schweizerische Nationalbank. Das Netz wurde im Oktober 2013 implementiert./jsl/bgf/stk

