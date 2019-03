++ Britischer EMI zum Dienstleistungssektor dürfte Kontraktionsbereich erreichen ++ ISM-Index zum nicht verarbeitenden Gewerbe im Februar höher erwartet ++ Mark Carney wird heute vor dem Ausschuss des House of Lords aussagen ++ Heute stehen einige bemerkenswerte Berichte sowie eine Reihe von Reden von Zentralbankern an. GBP und EUR könnten am Morgen volatiler werden, da der britische EMI-Dienstleistungsindex sowie die Einzelhandelsumsätze aus der Eurozone veröffentlicht werden. Der Wert für den US-Dienstleistungssektor wird am Nachmittag veröffentlicht, gefolgt von den API-Schätzungen zu den Rohöl-Lagerbeständen am späten Abend. Des Weiteren wird Mark Carney, Gouverneur der Bank of England, um 16:35 Uhr vor dem Wirtschaftsausschuss des House of Lords erscheinen. 10:30 Uhr | Großbritannien, EMI zum Dienstleistungssektor (Februar): Die wichtige Brexit-Abstimmung wurde auf den 12. März verschoben. Während ein Abkommen noch nicht in Reichweite ...

