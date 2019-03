Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wacker Chemie wird in diesem Jahr dank höherer Absatzmengen bei Polysilicium und im Chemiegeschäft den Umsatz zwar voraussichtlich um einen mittleren einstelligen Prozentsatz steigern. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird aber wegen der niedrigeren Durchschnittspreise für Polysilicium wahrscheinlich um 10 bis 20 Prozent geringer ausfallen als im Vorjahr, wie das im MDAX notierte Unternehmen mitteilte. 2018 wurde bei einem Umsatz von 4,98 Milliarden ein EBITDA von 930 Millionen Euro erzielt.

Den Netto-Cashflow soll 2019 "deutlich" über dem Vorjahreswert von 125 Millionen Euro liegen.

Die erwarteten Versicherungsleistungen aus dem Schadensfall am Standort Charleston in Tennessee sind in dieser Prognose nicht enthalten. Die gesamte Prognose will der Konzern im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2018 am 19. März 2019 vorlegen.

Investoren verschreckt der Ausblick: Die Aktie verliert 7,4 Prozent.

