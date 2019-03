Am Karnevalsdienstag meldete sich Bayer mit einer Neuigkeit. Dieser Nachricht zufolge haben die Leverkusener einen Zulassungsantrag für "Darolutamid" in Japan gestellt. Grundlage des Zulassungsantrags sind danach - wenig überraschend - die Daten aus einer entsprechenden Phase III Studie, die laut Bayer "positive Daten" geliefert hat. Entsprechend wurde nun beim "japanischen Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales (MHLW)" der Zulassungsantrag gestellt. Um was für einen Wirkstoff bzw. was ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...