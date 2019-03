Die Wall Street bleibt nach ihren Vortagesverlusten im Haltemodus. Nach der vorangegangen Rally seit Jahresbeginn gebe es aktuell wenig Kaufargumente. Eine mögliche Einigung im Handelskonflikt zwischen China und den USA treibt die Kurse nicht mehr und gilt als eingepreist. Denn letztlich ist es gerade die Hoffnung auf einen glimpflichen Ausgang des Handelsstreits, die Händler hinter dem Höhenflug seit dem Jahreswechsel verorten. Zudem gibt es noch immer Unwägbarkeiten, die eine Einigung wieder etwas in Frage stellen. So warnt der chinesische Handelsminister Zhong Shan, die Unterhändler hätten noch sehr viel zu tun. Der Aktienterminmarkt suggeriert eine gut behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt.

Doch Händler mahnen zur Vorsicht, denn auch am Vortag hatte die Wall Street zunächst mit Aufschlägen begonnen. Im frühen Handelsverlauf warten wichtige US-Konjunkturdaten auf die Investoren, die die Karten neu mischen könnten. Zudem erreichen den Markt auch wenig erbauliche Nachrichten aus China. Denn von dort kommen nicht nur schwache Konjunkturdaten, sondern auch sinkende Wachstumserwartungen der Regierung. Der chinesische Volkskongress will nun die Binnenwirtschaft durch geeignete Maßnahmen ankurbeln. Händler begrüßen die Schritte, sehen sie aber auch als Eingeständnis einer weiter schwächelnden Wirtschaft. "Die Prognose eines langsameren Wachstums ist vernünftig. Die Regierung hat darauf heute mit Steuersenkungen reagiert, um das gedämpftere Wachstum abzufedern", sagt Chefvolkswirt Paul Donovan von UBS Wealth Management.

March 05, 2019

