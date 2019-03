Mainz (ots) -



Freitag, 8. März 2019, 21.00 Uhr Erstausstrahlung



E-Sports ist längst keine Nische mehr. Der Wettkampf am Computer entwickelt sich zu einer ernstzunehmenden Branche. Jährlich verdient die Spiele-Industrie daran Millionen. Das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" berichtet am Freitag 8. März 2019, um 21.00 Uhr über den "Megamarkt E-Sports".



E-Sports begeistert massenhaft junge Menschen. Sie vernetzen sich weltweit, um gegeneinander zu spielen, und füllen für Profi-Turniere riesige Hallen. Die Spiele werden live im Internet übertragen. Die "makro"-Autoren zeigen, dass der neue millionenschwere Wirtschaftszweig jedoch nur von wenigen Unternehmen beherrscht wird. Am 8. März 2019, dem internationalen Frauentag, schauen die Filmautoren auf die Situation der Spielerinnen. Zwar gibt es bei E-Sports keine Nachteile zwischen den Geschlechtern, aber die Profiszene ist immer noch männlich dominiert.



Zu Gast im "makro"-Studio ist die ehemalige E-Sportlerin und E-Sports-Moderatorin Melek Balgün.



Es moderiert Sara El Damerdash.



