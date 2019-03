China plant, den Mehrwertsteuersatz für das verarbeitende Gewerbe um drei Prozent zu senken, als Teil der Maßnahmen zur Unterstützung der sich abschwächenden Wirtschaft. Dies könnte nach Schätzungen von Morgan Stanley einen Schub von bis zu 0,6% im BIP bringen. Europa zeigte sich heute zunächst unverändert, technisch sind die meisten Märkte ja aktuell überkauft. Wir sind indes auf der Last Mile für das nächste Börse Social Magazine, es wird eine Nummer, die nicht nur an die österreichischen Abonnenten geht, sondern auch auf der Invest-Messe in Stuttgart unter das deutsche Anlegervolk gemischt wird. Dafür haben wir u.a. Investment Cases zu 14 österreichischen Firmen aufbereitet. Da uns das Ergebnis taugt, ...

