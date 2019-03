Allianz Global Investors (AGI) erwartet die Ankündigung eines neuen TLTRO nach der EZB-Sitzung am Donnerstag. Ohne ein neues Liquiditätsprogramm würden sich die TLTRO-Rückzahlungen im kommenden Jahr negativ auf die EZB-Bilanz auswirken, sagt Franck Dimier, Global Head of Fixed Income des Vermögensverwalters. Die Rückzahlungen führten dann zu einer deutlichen Straffung der monetären Bedingungen. "Im aktuellen Umfeld einer Konjunkturabschwächung wäre das nicht angemessen", so Dixmier. Darüber hinaus sollte sich die Ankündigung einer neuen Kreditfazilität positiv auf die Zinsaufschläge in den Peripherie-Ländern auswirken, besonders auf die Spreads Italiens und Spaniens, sagt er.

March 05, 2019 06:58 ET (11:58 GMT)

