ARCFOX, eine Submarke von BAIC BJEV (BAIC BluePark 600733), beeindruckte das Publikum am 5. März im Genfer Auto-Salon mit drei neuen Modellen, darunter ARCFOX-GT Track, ARCFOX-GT Street und das ARCFOX ECF Konzeptfahrzeug, mit denen "transzendente Ästhetik", "demokratische Technologie" und "immersive Erlebnisse" in den Blickpunkt gerückt wurden. Als Vorreiter der BAIC-Gruppe im Bereich der neuen Energie stellt BAIC BJEV seine Premium-Marke erstmals dem internationalen Markt vor.

ARCFOX ist als Premium-Marke von BAIC BJEV positioniert und strebt in erster Linie extreme Höchstleistung und schrankenloses Design an. Die neuen Modelle übernehmen die Merkmale des ARCFOX-GT, der in dem FuE-Zentrum der BAIC-Gruppe für Hochleistungsfahrzeuge in Spanien produziert wird, und besitzen die Zertifizierung des europäischen Fachverbandes. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h wird in sage und schreibe 2,59 Sekunden erreicht. Der ARCFOX ECF Concept ist das erste Identitätskonzeptfahrzeug von ARCFOX mit einem intelligenten Cockpit und dazu das erste superintelligente SUV-Modell von ARCFOX mit einem Quasi-L3-Niveau für Massenproduktion.

Beim Design hat Einfachheit bei ARCFOX Vorrang. Diese zeigt sich in dem "schrankenlosen" Konzept von ARCFOX, das jedoch nicht auf das Äußere begrenzt ist, sondern sich auch in der Automobiltechnik und dem Fahrerlebnis widerspiegelt. Der legendäre Design-Meister Walter de Silva spielte bei der Fahrzeuggestaltung eine wichtige Rolle und wirkte auch an der Produktentwicklung bei ARCFOX mit.

Mit unabhängiger Forschung und Entwicklung und offenem Austausch sammelt ARCFOX weltweit Top-Ressourcen, um die Technologiegrenzen zu sprengen und seine Strategie einer rundum intelligenten Technologieplattform umzusetzen. Die Marke arbeitet eng mit Top-Partnern in der ganzen Welt zusammen, darunter Daimler, Magna, Huawei und andere, um ein innovatives Kooperationsmodell für die gesamte Industrie zu erstellen, das Produktentwicklung, High-End-Fertigung, intelligente Netzwerke und Datenverarbeitungschips für autonomes Fahren umfasst.

Die BAIC-Gruppe ist einer der Top-5 Automobilhersteller in China und nimmt in der Fortune-500-Liste 2018 mit Umsätzen von 69,591 Milliarden US-Dollar Platz 124 ein. Die Gruppe ist bestrebt, bis 2025 an die Spitze der weltweit innovativsten und technisch fortschrittlichsten Unternehmen aufzusteigen.

ARCFOX will bei der Gestaltung der Zukunft von Elektrofahrzeugen eine führende Rolle spielen. Dies ist zudem der Beginn der Globalisierungsstrategie von BAIC mit Premium-Marken. Wie Xu Heyi erklärte: "ARCFOX ist der Lichtstrahl, den die BAIC-Gruppe der Welt präsentiert. Mit seiner Innovationsarbeit und diesem Lichtstrahl erleuchtet uns das Unternehmen den Weg in die Zukunft."

