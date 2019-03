Zürich - Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) legte bei den Volumen und der Anzahl Abschlüsse im Vergleich zur Vorwoche etwas zu. Bei eher ruhigem Handelsverlauf schloss der eKMU-X Index mit einem Plus von 0,9% bei 1'298,06 Punkten.

Insgesamt wurden 1,2 Millionen Franken umgesetzt, was einer Steigerung von 71,7 Prozent entspricht. Die Anzahl der Abschlüsse stieg auf 78 von 60.

Volumenstärkster Titel war Espace Real Estate Holding. Die Aktien generierten in drei Transaktionen 138'139 Franken. Der Kurs sank derweil um 0,2 Prozent. Dahinter setzten die Inhaberaktien von Reishauer in einem Abschluss 130'200 Franken um. Der Titel rangierte mit einem Plus von 2,5 Prozent an zweiter Position der Gewinnerliste.

Die Aktien der Spar- und Leihkasse Bucheggberg erzielten in einer Transaktion 114'000 Franken. Mit 105'000 Franken in zwei Abschlüssen überschritten die Papiere von Repower als vierter und letzter Titel in der Berichtswoche die Umsatzmarke von 100'000 Franken.

Nach den Zahlen gesucht waren die Titel der acrevis Bank. Mit einem Kursplus von 5,4 Prozent führten sie die Gewinnerliste an. Das Finanzinstitut blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurück. Der Geschäftserfolg aus operativer Tätigkeit stieg um 1,3 Prozent auf 24,3 Millionen Franken. Der Reingewinn verbesserte sich um 2 Prozent auf 19,3 Millionen Franken.

Hinter acrevis Bank und Reishauer Inhaber legten Kongress- und Kursaal Bern mit 1,7 Prozent am drittstärksten zu.

Auf der Gegenseite büssten die Schweizer-Zucker-Valoren mit -3,3 Prozent am meisten ein. Der Zusammenschluss der Rübenpflanzer in der Ost- und Westschweiz schient bei den Investoren auf leichte Skepsis zu stossen.

An der Nachrichtenfront legte auch die Ersparniskasse Affoltern im Emmental ihr Jahresresultate vor. Der Geschäftserfolg verbesserte sich um 27,1 Prozent auf 1,6 Millionen Franken. Unter dem Strich resultierte ein unveränderter Jahresgewinn von 716'000 Franken.

Unternehmensnachrichten

Bei der Berner Weiss + Appetito Gruppe kommt es zu einem Machtwechsel: Der bisherige Verwaltungsratspräsident Daniel Kramer und die bisherige CEO Andrea Wucher gehen von Bord. Als Grund wurde genannt, dass die bisherigen Eigentümer der Mehrheitsanteile mehr mitgestalten und mitreden wollen. Im Verwaltungsrat sollen neu alle Mehrheitseigentümer vertreten sein. Als neuer Verwaltungsratspräsident wird der Generalversammlung vom 24. Mai der bisherige "Vize", Thomas Baumgartner, vorgeschlagen.

Im Verwaltungsrat sollen neu alle Mehrheitseigentümer vertreten sein, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Mehrheit des Eigentums der Gruppe liegt bei Führungskräften und Mitarbeitenden.

Zur Wiederwahl stellen sich neben Baumgartner Karin Aebischer, Kurt Bill, Walter Daumann und Adrian Degenmann. Neu Einsitz nehmen sollen Beat Ellenberger, Thomas Neuschwander und Oliver Schüttel.

Nicht einverstanden

Zu dieser neuen Zusammensetzung des Verwaltungsrates hat der bisherige Verwaltungsrat Daniel Kramer "eine unterschiedliche Auffassung", wie die Holding am Freitag mitteilte. Demzufolge verzichte Kramer auf die Weiterführung des Präsidiums und stehe nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Unabhängig von Kramer, aber "aus dem selben Grund", verlässt auch CEO Andrea Wucher per Ende Mai die Firmengruppe, wie aus der Mitteilung des Unternehmens weiter hervorgeht.

Weiss + Appetito ist im Bau- und Baudienstleistungsbereich tätig. Die Angebotspalette reicht von Bausanierungen über Rohrleitungsbau bis hinzu Telekommunikation. Die Holding beschäftigt rund 500 Mitarbeitende.

Nach einer Umsatzbaisse in den Jahren 2015/16 konnte Weiss + Appetito den Umsatz 2017 wieder auf 136,9 Millionen Franken steigern. Der Cashflow sank von 4,4 Millionen auf 3,6 Millionen Franken. Im erste Halbjahr 2018 konnte die Gruppe den Umsatz um rund 1,9 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr steigern. Das erste Halbjahr lag ertragsmässig etwas unter dem Vorjahr. (Quelle: awp)

