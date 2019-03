Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Grand City Properties von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussichten für den deutschen Wohnungsmarkt seien weiterhin gut, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das Immobilienunternehmen dürfte am 18. März einen Anstieg des Substanzwertes um zehn Prozent auf 23,40 Euro berichten. Die Bruttomieteinnahmen dürften im Jahresvergleich um acht Prozent gestiegen sein./mf/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2019 / 07:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-03-05/13:35

ISIN: LU0775917882