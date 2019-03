++ Emmanuel Macron skizziert Vorschlag für EU-Reform ++ DE30 zieht sich zurück, verteidigt aber das Ausbruchsniveau ++ Evonik steigt nach Verkaufsankündigung des Methacrylat-Geschäfts ++ Auf die gestrige enttäuschende Performance der US-Aktienindizes folgte ein etwas schwacher Handel während der Asien-Sitzung. Die Aktien in Australien und Japan gaben nach, während die Indizes aus China den Handelstag gemischt beendeten. Der Beginn des europäischen Handels war nicht allzu optimistisch, da die meisten Aktienmärkte aus Europa in den ersten Minuten der Sitzung nachgaben. Telekommunikationswerte notierten höher, während Automobilhersteller am meisten zurückblieben. Der DE30 erlebte gestern eine gewisse Schwäche. Im Gegenzug zog sich der deutsche Leitindex in die Nähe des Ausbruchsniveaus um die 11.560 Punkte zurück. Die Bullen könnten diese Stufe nutzen, um sich vor einem Angriff auf die 11.680 Punkte-Marke, die das lokale Hoch ab Anfang November darstellt, neu zu gruppieren. Dieser Bereich könnte als der erste relevante Widerstand angesehen werden. Quelle: xStation 5 Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron skizzierte in einer Kolumne, die heute in allen Zeitungen der EU-Mitgliedstaaten veröffentlicht wird, eine Vision der europäischen Renaissance. Macron versucht schon seit ...

