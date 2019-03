FRANKFURT (Dow Jones)--Die Merck KGaA hat sich mit ihrem Übernahmeangebot für Versum Materials in einem offenen Brief direkt an die Aktionäre des US-Anbieters von Elektronikmaterialien gewandt. Versum Materials hatte die unaufgeforderte Offerte am Freitag als nicht die beste für das Unternehmen zurückgewiesen und will stattdessen lieber die geplante Fusion unter Gleichen mit dem Unternehmen Entegris abschließen. Merck äußerte sich enttäuscht darüber, dass Versum seine Ablehnung nicht erklärt habe. Auch sei der US-Konzern nicht bereit, mit den Darmstädtern direkt zu sprechen, um die Gründe für die Entscheidung darzulegen.

Die eigene Offerte von insgesamt fast 6 Milliarden US-Dollar sieht Merck gegenüber der Fusion mit Entegris als "zweifellos überlegen" an. Diese Meinung würden auch die Aktionäre teilen, denn seit der Unterbreitung des Angebotes von 48 Dollar je Aktie seien in nur vier Handelstagen gut ein Drittel der ausstehenden Versum-Aktien zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis von 48,58 Dollar gehandelt worden. Das entspreche einem Aufschlag von 18,5 Prozent auf den implizierten Wert der Entegris-Aktien, die die Versum-Aktionäre bei einer Fusion unter Gleichen erhalten würden.

Dem Versum-Board warf Merck vor, keine Alternativen zu der Fusion mit Entegris zur Maximierung des Wertes für die Aktionäre geprüft zu haben. Auch biete eine Übernahme durch den deutschen DAX-Konzern den Mitarbeitern von Versum mehr Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Merck will den Standort von Versum in Tempe im Bundesstaat Arizona zum Zentrum der gemeinsamen Aktivitäten im Bereich der Elektronikmaterialien in den USA machen.

Zum Schluss gibt sich Merck kampfeslustig. Der offene Brief schließt mit den Worten: "Wir sind fest entschlossen, unseren Vorschlag weiterzuverfolgen. Die Geschäftsführung von Versum sollte die Interessen ihrer Aktionäre berücksichtigen und mit uns zusammenarbeiten." Und die Aktionäre fordert Merck auf: "Sagen Sie dem Versum-Board, was Sie davon halten."

March 05, 2019

