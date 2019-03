Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Für die Weltwirtschaft hat eine neue Konjunkturphase mit sinkenden Expansionsraten begonnen, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Für die Unternehmen bedeute dies im Großen und Ganzen Druck auf die Unternehmensgewinne, wenn steigende Kosten nicht mehr durch ausreichend höheren Absatz gedeckt würden. Bei einer hohen Verschuldung, z.B. durch Unternehmensanleihen gerate der Schuldendienst (SollZinsen + Tilgungen) in Bedrängnis. Nach Ermittlungen des Institute of International Finance hätten Ende letzten Jahres etwa 17% der öffentlich notierten US-Unternehmen Schwierigkeiten gehabt, ihre Soll-Zinsen zu bezahlen. Hinzuweisen sei auch auf die allgemeinen hoch in US-Dollar verschuldeten Unternehmen in Schwellenländern. ...

