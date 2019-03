Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach erheblichen Rückgängen in den Vormonaten hat sich der Deka-EZB-Kompass im Februar zumindest vorläufig bei -6,6 Punkten stabilisiert, so die Analysten der DekaBank.Während die Finanzierungssäule eine Erholung ins positive Terrain geschafft habe, lägen die Konjunktur- und die Inflationssäule weiterhin unter der Nulllinie. Zwar hätten ähnlich niedrige Kompasswerte die EZB in der Vergangenheit noch nicht zu einer Lockerung ihrer Geldpolitik bewogen. Aufgrund des Tempos, mit dem sich der makroökonomische Datenkranz zuletzt verschlechtert habe, würden die Analysten von der bevorstehenden Sitzung jedoch eine ergebnisoffene Diskussion erwarten. ...

