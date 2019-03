Luxemburg/Berlin (ots) -



"Move thru the city!" - Unter diesem Motto geht der Energy Drink 28 BLACK mit seinem aktuellen Gewinnspiel an den Start. Das Gewinnspiel ist Teil der crossmedialen Kommunikationskampagne rund um die neueste 28 BLACK Sorte Orange-Ginger, die im Januar mit TV-Spot, Großflächen und Print-Anzeigen ihren Auftakt hatte. Aufgabe des Gewinnspiels ist es, die Produktbekanntheit der neuen Geschmacksrichtung zu steigern und 28 BLACK als coolen Alltagsbegleiter erlebbar zu machen. "Wer es schafft, 50 Dosen Orange-Ginger auf einer Hindernistour durch die City einzusammeln, der hat die Chance, einen Segway Drift W1 zu gewinnen und kann damit dann durch seine Stadt cruisen", so Felin-Joy Sade, Marketing Director bei 28 BLACK. "Der Drift W1 ist ein absolut cooles Gadget und passt perfekt zur Zielgruppe von 28 BLACK und unserem Claim "Move it!".



Neben dem Segway werden wöchentlich auch stylische Weekender Bags und jede Menge Orange-Ginger Produktsamples verlost. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist unter www.28black.de vom 04.03. bis zum 28.04.2019 mit nur einem Deckelcode möglich.



Über 28 BLACK



28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com). 28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.



