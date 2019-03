Die Aktie des US-Lebensmittelriesen Kraft Heinz Company ist nach Vorlage der aktuellen Zahlen mächtig unter Druck geraten. Das Unternehmen hatte Abschreibungen am Goodwill und immateriellen Vermögenswerten vorgenommen. Dies führte am 22. Februar zu einem Abschlag von 27,33 Prozent, was gleichbedeutend ist mit dem stärksten Tagesverlust in der Unternehmensgeschichte von Kraft Heinz.

Dadurch entwickelte sich auch der Februar zum schlechtesten Monat der Kurshistorie, insgesamt verlor die Aktie ... (Alexander Hirschler)

