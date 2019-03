Die Konkurrenten Samsung und Huawei haben mit ihren Produkten auf dem Mobile World Congress in Barcelona in der Vorwoche Apple ganz schön unter Druck gesetzt: Sie präsentierten auf der Messe die ersten faltbaren Smartphones, möglicherweise das nächste große Ding am Markt. Ob Apple, das in den vergangenen Jahren vor allem auf seine Apple Watch als Innovationstreiber setzte, hier etwas entgegensetzen kann, ist fraglich. Doch möglicherweise steht dem iPhone-Konzern nun ein überraschendes Angebot ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...