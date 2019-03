Der Leerverkäufer Block wundert sich über das BaFin-Vorgehen bei Wirecard: Durch Ermittlungen gegen Journalisten und Leerverkäufer statt gegen zweifelhafte Firmen machte sie Deutschland zu einem Hafen für Kriminelle.

Mir kam dieser Tage eine Idee für Tesla-Gründer Elon Musk: Anstatt Tesla von der Börse zu nehmen, sollte er das Unternehmen einfach in Deutschland listen. Vermutlich ist ihm gar nicht bewusst, dass er in Deutschland so etwas wie eine regulatorische Carte Blanche bekommen und ohne Angst vor Strafverfolgung twittern könnte - vollkommen egal, wie irreführend seine Aussagen sein mögen. Besser noch: auf fallende Kurse setzende Leerverkäufer ("Short Seller") und kritische Pressevertreter würden sogar höchstwahrscheinlich selbst zum Gegenstand von Ermittlungsverfahren, sobald sie sich öffentlich zu seinem Unternehmen oder Musks Vorgehensweise äußerten.

Sie mögen das für übertrieben halten, aber heutzutage scheinen deutsche Regulatoren sich nicht sonderlich für Unternehmensbetrug zu interessieren. Tatsächlich verhalten sie sich eher wie Russland oder China, indem sie versuchen, jeden zur Strecke zu bringen, der es wagt, ein deutsches Unternehmen zu kritisieren.

In den USA haben die Aufseher Tesla zumindest mit einem Bußgeld über 40 Millionen Dollar belegt und angeordnet, dass Musks Tweets geprüft werden müssen, bevor er sie veröffentlicht. Es scheint, als ignoriere er die Behörde, aber die gibt nicht nach. In Deutschland dagegen könnte Musk vermutlich jeden Tag "Finanzierung gesichert" twittern - und käme damit davon.

Aktuell machen deutsche Behörden Journalisten, Leerverkäufer und Analysten zum Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen, weil sie mutmaßlichen Betrug und Geldwäsche bei einem der (nach Marktkapitalisierung) größten Unternehmen des Landes öffentlich gemacht haben. Dieses Unternehmen, der Zahlungsdienstleister Wirecard, hat über die Jahre Milliarden an Investorengeldern eingesammelt. Als Betreiber eines globalen Zahlungsdienstleistungs-Geschäfts sollte das Unternehmen dafür Sorge tragen, dass es illegale Zahlungsströme von Kriminellen und Terroristen aus seinem Netzwerk, das einen Zugang zum globalen Bankensystem bietet, heraushält.Seit nunmehr fast einem Jahrzehnt ist Wirecard Gegenstand von Vorwürfen (die sie stets bestritten haben) durch Investoren, die eine Short-Position halten, sowie durch Journalisten. Diese Vorwürfe beziehen sich auf Betrug und Geldwäsche. In einer Serie von Artikeln, die Ende Januar begann, hat die "Financial Times" Wirecard mehrere Fälle von Betrug vorgeworfen. Die Recherchen der Zeitung gingen so weit, dass sie Dokumente aus einer internen Untersuchung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...