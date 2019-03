Der Chef des Porsche/Piëch-Clans wirft der Arbeitnehmerseite vor, für "Verkrustungen" mitverantwortlich zu sein. VW müsse effizienter und produktiver werden.

Volkswagen-Miteigner Wolfgang Porsche hat sich kritisch über die Macht von Betriebsrat und Gewerkschaft bei dem Autobauer geäußert. Er warf der Arbeitnehmervertretung am Rande des Genfer Autosalons indirekt vor, für "Verkrustungen" bei Volkswagen mitverantwortlich zu sein.

Auch bei der Tochter Audi seien solche Strukturen entstanden. Audi sei nicht flexibel genug. "Das sind erste Verkrustungen in Ingolstadt. In Wolfsburg gibt es das schon lange", sagte der 75-Jährige am Montagabend.

Wolfgang Porsche betonte, er habe nichts gegen die Mitbestimmung der Arbeitnehmer. ...

