Die Gewerkschaft fordert für die Angestellten des Unternehmen 7,9 Prozent mehr Lohn. In den kommenden Tagen soll es weitere Warnstreiks geben.

Unter dem Motto "Für bessere Tarife, wir haben es verdient" sind in Stavenhagen (Mecklenburg-Vorpommern) Beschäftigte des Kartoffelverarbeiters Pfanni in einen Warnstreik getreten. Sie verlangen ein besseres Angebot der Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde der obst- und gemüseverarbeitenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...