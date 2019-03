=== *** 07:00 DE/Brenntag AG, Jahresergebnis (11:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/TAG Immobilien AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, ausführliches Ergebnis 4Q, Kirchheim/Teck 07:30 DE/Hellofresh SE, ausführliches Jahresergebnis, Berlin *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in München), Herzogenaurach 10:00 DE/CSU, Politischer Aschermittwoch mit EVP- Spitzenkandidat Weber und CSU-Chef Söder, Passau *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 FR/OECD, Zwischenbericht über die Wirtschaftsaussichten 11:00 DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für private und öffentliche Banken, Frankfurt 11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), BI-PK der Sparkassen-Finanzgruppe, Frankfurt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +185.000 Stellen zuvor: +213.000 Stellen *** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember (ursprünglich 5.2.2019) PROGNOSE: -57,30 Mrd USD zuvor: -49,31 Mrd USD *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:45 DE/Bundesbank-Vorstand Wuermeling, Teilnahme an einer Diskussion zum Thema: "Finanzmarkt Europa ohne UK" beim Finanzplatztag der WM Gruppe, Frankfurt 18:10 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) beim Economic Club of New York *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** - DE/Hugo Boss AG, Bekanntgabe Dividendenvorschlag, Metzingen - US/EU-Handelskommissarin Malmström, Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Lighthizer, Washington - FR/Essilor-Luxottica SA, Jahresergebnis, Charenton-le-Pont ===

