Mainz (ots) - Mittwoch, 6. März 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Politischer Aschermittwoch - Woher kommt diese Tradition? Wohin mit dem Bratfett? - Altes Fett gehört nicht ins WC Nachhaltig reisen - Ist das überhaupt möglich?



Gast: Peter Kraus, Moderator, Sänger, Schauspieler







Mittwoch, 6. März 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Streit um Wohnungen in München - Zu billig vermietet Expedition Deutschland: Gangkofen - Ein Haus auf dem Land Küchenträume - Lauras bunter Rohkostsalat







Mittwoch, 6. März 2019, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Volker Lechtenbrink: Hamburg-Bummel - Porträt des Vorzeigehanseaten Neueste Mode von Louis Vuitton - Prêt-à-porter-Schau in Paris Felix Neureuther im Einsatz - Engagement zur Zahnpflege







Mittwoch, 6. März 2019, 22.15 Uhr



auslandsjournal Moderation: Antje Pieper



US-Präsident Trump unter Druck - Die Stunde der Wahrheit Aarhus und die IS-Rückkehrer - Der Feind in meiner Stadt Afghanistan und der Krieg - Das Trauma der Frauen "außendienst" in Venedig - Maskiert auf dem Markusplatz



