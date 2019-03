Baden-Baden (ots) -



Ein aussichtslos scheinender Vermisstenfall ist der Ausgangspunkt im "Tatort - Für immer und dich" (SWR), der am kommenden Sonntag, 10. März 2019, um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird. Regisseurin Julia von Heinz lotet darin die Befreiungsgeschichte eines Teenagers aus, das Drehbuch dazu schrieb Magnus Vattrodt.



Flirrendendes Licht und Rio Reiser



Die sinnliche Nähe zu den Figuren und die innere Gleichzeitigkeit von Nähe und Schmerz waren Julia von Heinz bei ihrem ersten Tatort wichtig. Ihre Äußerungen dazu finden sich im anhängenden Presseheft.



Das Team



An der Seite von Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner spielen Meira Durand und Andreas Lust das Paar, von dem niemand etwas wissen darf. In weiteren Rollen standen Kim Riedle, Ursula Werner, Antonio Wannek und Steffi Kühnert vor der Kamera von Stefan Sommer.



Der "Tatort - Für immer und dich" ist eine Produktion des Südwestrundfunks für Das Erste. Ausführende Produzentin ist Franziska Specht, die Redaktion liegt bei Katharina Dufner.



