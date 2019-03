Der russische Regierungschef Dmitri Medwedew erklärte, Russland will Bedingungen für den künftigen Gastransit durch die Ukraine nach Europa festlegen.

Russland knüpft den Gastransit durch die Ukraine in die EU nach der Inbetriebnahme der im Bau befindlichen Ostseepipeline Nord Stream 2 an Bedingungen. Ein neues Abkommen hänge unter anderem von einer stabilen politischen Lage und günstigen wirtschaftlichen Umständen ab, sagte der russische Regierungschef Dmitri Medwedew in einem am Dienstag auf seiner Internetseite veröffentlichen ...

