Guardsquare, ein marktführendes Sicherheitsunternehmen, das sich auf den Schutz komplexer mobiler Apps der nächsten Generation spezialisiert hat, berief René Bonvanie, den CMO von Palo Alto Networks, in den Vorstand. Felix Van de Maele, CEO und Mitbegründer des belgischen Datenunternehmens Collibra ein "Einhorn" mit einem Wert von 1 Milliarde US-Dollar tritt als Berater in den Vorstand ein.

Guardsquare ein Unternehmen, das Pionierarbeit leistet und Unternehmen bei der Bewältigung des digitalen Wandels unterstützt produziert eine weit verbreitete Open-Source-Sicherheitsplattform, die bereits bei über einer Million Apps im Einsatz ist, um agile Softwareinnovationen zu ermöglichen. Insbesondere schützt die Technologie des Unternehmens zunehmend kritische mobile Apps, die in der Regel außerhalb von Unternehmensfirewalls eingesetzt werden, vor gefährlichen Sicherheitsbedrohungen. Guardsquare ist Vorreiter bei der Sicherheit von mobilen Apps und IoT-Anwendungen in einer Welt, in der bis 2020 voraussichtlich auf mehr als 20 Milliarden vernetzten Geräten Apps genutzt werden. Anfang dieses Jahres kündigte Guardsquare eine Investition in Höhe von 29 Millionen US-Dollar von Battery Ventures an. Im Rahmen der Transaktion traten General Partner Dharmesh Thakker und Principal Paul Morrissey von Battery dem Vorstand von Guardsquare bei.

Der Vorstand begrüßt nun René Bonvanie als neues Mitglied. Bonvanie verfügt im Bereich der Unternehmensführung und des Marketings über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Hinblick auf Unternehmenstechnologie. Er leitet seit 2009 das Marketing bei Palo Alto Networks. Bonvanie ist auch im Vorstand des IoT-Sicherheitsunternehmens Armis tätig und übte vor seiner derzeitigen Tätigkeit bei Palo Alto Networks leitende Marketingfunktionen bei Business Objects, VERITAS und Oracle aus.

Bonvanie gab dazu folgende Stellungnahme ab: "Die Cybersicherheitslandschaft entwickelt sich aufgrund der zunehmenden Verbreitung vernetzter Geräte und der Einführung neuer Technologien wie 5G in rasanter Geschwindigkeit. Guardsquare bietet Sicherheitsfunktionen, die in diesem sich verändernden Umfeld immer wichtiger werden. Ich freue mich darauf, mit meiner europäischen Erfahrung und meinem Know-how im Sicherheitsbereich die Einführung der Produkte von Guardsquare auf beiden Seiten des Atlantiks voranzutreiben."

Felix Van de Maele wird dem Vorstand als Berater beitreten. Van de Maele ist CEO und Mitbegründer des belgischen "Einhorn-Unternehmens" Collibra, einem führenden Anbieter von Software für Unternehmensdatenmanagement und Kataloge. Er bringt seine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Skalierung eines europäischen Hightech-Unternehmens und bei der Erschließung des US-amerikanischen Marktes ein.

"Ich freue mich darauf, den Vorstand von Guardsquare basierend auf der Erfahrung, die ich bei Collibra gesammelt habe, in strategischen Fragen zu beraten. Damit stelle ich mich der spannenden Aufgabe, ein weiteres belgisches Technologieunternehmen bei der Expansion in den USA zu unterstützen", so Van de Maele.

"Bonvanie und Van de Maele kennen beide die Softwarebranche und deren Bedürfnisse genau", so Roel Caers, CEO von Guardsquare. "Sie teilen die Auffassung, dass die mobilen Sicherheitslösungen unseres Unternehmens für jedes Unternehmen wichtig sind, das in dieser vorwiegend mobilen Welt tätig ist. Beide werden mit dem belgischen Finanztechnologie-Pionier und Guardsquare-Vorstandsmitglied Jürgen Ingels zusammenarbeiten, um das Wachstum von Guardsquare zu beschleunigen."

Über Guardsquare

Guardsquare ist die weltweite Referenz in puncto Mobilanwendungsschutz. Das Unternehmen wurde 2014 von Heidi Rakels, der derzeitigen Präsidentin von Guardsquare, sowie von Eric Lafortune, dem CTO des Unternehmens, gegründet. Guardsquare entwickelt Premium-Software für den Schutz mobiler Apps gegen Reverse-Engineering und Hacking. Die Produkte von Guardsquare werden weltweit in vielen verschiedenen Branchen eingesetzt, von Finanzdienstleistungen, E-Commerce und dem öffentlichen Sektor bis hin zu Telekommunikation, Computerspielen und Medien. Guardsquare hat seinen Geschäftssitz im belgischen Löwen und in San Francisco. Weitere Informationen finden Sie unter www.guardsquare.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190305005076/de/

Contacts:

Steven Surdiacourt

steven.surdiacourt@guardsquare.com

Tel. +32 (0)16 920 646