Finanzmittel werden Trustpilot-Strategie, führender Anbieter im Bereich Vertrauen und Transparenz zu werden, unterstützen

Trustpilot, die führende unabhängige Plattform für Unternehmen, wennn es darum geht, Vertrauen bei Verbrauchern aufzubauen, gab heute bekannt, dass sie 55 Millionen Dollar im Rahmen einer Serie-E-Finanzierungsrunde eingenommen hat. Die Runde wurde unter der Federführung von Sunley House Capital Management, einer Tochtergesellschaft der globalen Private-Equity-Firma Advent International, durchgeführt unter starker Beteiligung der bestehenden Anteilseigner Vitruvian Partners, Draper Esprit, Index Ventures, Northzone und Seed Capital.

Trustpilot wurde 2007 gegründet und ist seit seiner Gründung über sein Freemium-SaaS-Geschäftsmodell schnell gewachsen. Die Finanzmittel aus der Serie-E-Finanzierungsrunde werden Trustpilot helfen, seine marktführende Position durch Investitionen in Marketing, Technologieplattform und Mitarbeiter zu stärken und seine Bemühungen, neue Standards für Transparenz bei Online-Bewertungen zu setzen, zu beschleunigen.

Die Finanzierungsrunde folgt auf ein weiteres Meilenstein-Jahr für Trustpilot. Das Unternehmen hat inzwischen mehr als 58 Millionen Bewertungen von über 265.000 Firmendomains aus über 150 Ländern. Inzwischen gehört Trustpilot zum obersten 1 Prozent der am häufigsten besuchten Websites weltweit und führend im Vereinigten Königreich, anderen europäischen Märkten und Nordamerika. Die Marke wird jeden Monat mehr als 3,5 Milliarden Mal online angesehen.

Das über die Trustpilot-Plattform geteilte Feedback ermöglicht es Verbrauchern, die Unternehmen besser kennenzulernen, von denen sie kaufen, besser informierte Kaufentscheidungen zu treffen und andere zu beeinflussen. Für Unternehmen hilft die offene Sammlung von Verbraucherbewertungen auf Trustpilot nicht nur, das Markenvertrauen zu steigern und zu demonstrieren, sondern liefert auch greifbare, messbare Geschäftsergebnisse wie praktische Kundeneinblicke, Hilfe für Verbraucher, ihre Marke online zu entdecken (auch durch die stärkste SEO-Leistung aller vergleichbaren Plattformen) und macht zudem deutlich mehr Surfer zu Käufern.

"Es gab noch nie einen größeren Bedarf an Vertrauen im Internet und in der Welt, weshalb wir immer wieder die Grenzen des Machbaren im Bereich Online-Bewertungen verschieben", sagte Trustpilot-Gründer und CEO Peter Mühlmann. "Unser offener und transparenter Ansatz ist entscheidend. Er ermöglicht es Verbrauchern und Unternehmen zu kooperieren, Innovation zu erreichen und sich zu verbessern, und genau das schafft nachhaltiges Markenvertrauen."

Mohammed Anjarwala, Managing Director bei Sunley House Capital Management, kommentierte die Finanzierungsrunde wie folgt: "Trustpilot bietet Unternehmen ein starkes Leistungsversprechen, das es ihnen ermöglicht, ihre Effizienz im digitalen Marketing zu verbessern und die Kundenbindung zu erhöhen. Wir glauben, dass das Unternehmen erhebliche Chancen für weiteres Wachstum hat, sowohl im britischen Kernmarkt als auch international, und freuen uns darauf, Peter Mühlmann und das Trustpilot-Team zu unterstützen." Mohammed Anjarwala wird Trustpilot in Zukunft als Mitglied der Geschäftsführung unterstützen.

Über Trustpilot

Trustpilotist eine führende unabhängige Bewertungsplattform, kostenlos und offen für alle Unternehmen und Verbraucher. Mit mehr als 58 Millionen Bewertungen von über 265.000 Domains bietet Trustpilot Menschen die Möglichkeit, Bewertungen von Unternehmen zu teilen und zu entdecken, und ermöglicht es jedem Unternehmen, Verbraucherfeedback in Geschäftsergebnisse umzusetzen. Die Mission von Trustpilot ist es, Menschen und Unternehmen näher zusammenzubringen, um immer bessere Erfahrungen für alle zu schaffen. Die Marke wird jeden Monat mehr als 3,5 Milliarden Mal online gesehen. Mit Büros in Kopenhagen, London, New York, Denver, Berlin, Melbourne und Vilnius sind unter den 700 Mitarbeitern von Trustpilot mehr als 40 verschiedene Nationalitäten vertreten.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.trustpilot.com/

Über Sunley House Capital Management

Sunley House Capital Management ("Sunley House") verwaltet einen konzentrierten globalen Aktienfonds, der Minderheitsbeteiligungen sowohl an öffentlichen Unternehmen als auch an ausgewählten privaten Unternehmen erwirbt und hält. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Advent International, einer der größten und erfahrensten globalen Private-Equity-Gesellschaften. Sunley House konzentriert sich wie Advent auf Investitionen in fünf Kernsektoren, darunter Geschäfts- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Einzelhandel, Verbraucher und Freizeit sowie Technologie, Medien und Telekommunikation.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.adventinternational.com/sunleyhouse/

