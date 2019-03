PITTSBURGH, USA, March 05, 2019-Cloud erhalten hat. Diese Qualifizierung ermöglicht Kunden von SAP Business One eine Cloud-to-Cloud-Integration mit der TrueCommerce Foundry - einer breiten Palette von Unified-Commerce-Diensten und -Apps, die Kunden, Lieferanten, Kanäle und Systeme miteinander verbinden.



"Kunden der SAP Business One Cloud sind agile, innovative Unternehmen, die in der sich schnell entwickelnden Omnikanal-Umgebung florieren", sagte Ross Elliott, President von TrueCommerce. "Um Schritt zu halten, sollte ihr Geschäftssystem einen Schritt voraus sein. Die Partnerschaft mit TrueCommerce eröffnet neue Unified-Commerce-Funktionen für Benutzer von SAP Business One, mit denen sie ihre ERP-Investitionen optimal nutzen können."

Die Integration von TrueCommerce in SAP Business One unterstützt die Integration wichtiger Verkaufs-, Einkaufs- und Lagerdokumente. Darüber hinaus stellt sie wichtige Omnikanal-Funktionen wie EDI, B2B/B2C-E-Commerce-Konnektivität, Verpackung & Versand und Auftragsabwicklung zur Verfügung. Schließlich unterstützt die Lösung Unternehmen dabei, auf einfache Weise Verbindungen mit verschiedenen Kanälen aufzunehmen, um SAP Business One im Rahmen des Potenzials der Cloud bestmöglich zu nutzen.

"SAP baut sein Cloud-Geschäft für KMU weiter aus", sagte James Kofalt, SAP Business One Program Manager for Industry Solutions, North America. "Die Angebote von TrueCommerce sind eine wertvolle Ergänzung unseres Lösungsportfolios für die SAP Business One Cloud, die von SAP gehostet wird."

Die TrueCommerce Foundry nutzt das globale Handelsnetzwerk von TrueCommerce, dem über 92.000 vernetze Einzelhändler, Distributoren und Logistikdienstleister angehören. TrueCommerce ist ein echter Anbieter von Betreiberlösungen , der den Onboarding-Prozess für neue Handelspartner sowie laufende handelspartnerspezifische Zuordnungs- und Bezeichnungsänderungen verwaltet.

Über TrueCommerce

TrueCommerce ist der umfassendste Weg, um Ihr Unternehmen über die gesamte Lieferkette hinweg zu vernetzen. Es umfasst alles vom elektronischem Datenaustausch (EDI) über Bestandsmanagement, Auftragsabwicklung, digitalen Storefronts und Marktplätzen bis hin zu Ihrem Geschäftssystem und dem, was als nächstes kommt. Um auf dem dynamischen globalen Markt von heute einen Schritt voraus zu sein, müssen Unternehmen in der Lage sein, Geschäfte in viele verschiedene Richtungen gleichzeitig zu tätigen. Zu oft bedeutet dies jedoch zu viele Lösungen und zu viel Administrationsaufwand. Seit Jahrzehnten hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, vernetzter , besser unterstützt und besser auf das vorbereitet zu sein, was als nächstes kommt. Deshalb vertrauen Tausende von Unternehmen in verschiedenen Branchen auf uns.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.truecommerce.com .