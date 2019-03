Wegen der sonnigen Wetterlage haben Deutschlands Photovoltaikanlagen so viel Strom erzeugt wie noch nie in einem Februar. Wie das Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) aus Münster auf Basis von Hochrechnungen der deutschen Übertragungsnetzbetreiber ermittelte, wurden in Deutschland im Februar 2019 rund 2,2 Milliarden Kilowattstunden (kWh) Solarstrom erzeugt. Das waren etwa 20 ...

