Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung der Rena GmbH i.I.:1. Dritte Abschlagsverteilung an die Gläubiger im InsolvenzverfahrenIm Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung über das Vermögen der RENA GmbH i.I. erfolgt, nachdem bereits zwei Abschlagsverteilungen mit einer bislang erreichten Gesamtquote in Höhe von 8,803% stattgefunden haben, Anfang März 2019 eine dritte Abschlagsverteilung auf die zur Insolvenztabelle festgestellten Forderungen. Der für die dritte Abschlagsverteilung zur Verfügung stehende Betrag beläuft sich auf EUR 5.423.024,39. ...

