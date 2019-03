Noch aber beherrscht der übergeordnete Abwärtstrendkanal bestehend seit Ende Juli letzten Jahres das Kursgeschehen in der Aktie von Alphabet (ehemals Google). Innerhalb der dieser Abwärtsbewegung verlor das Wertpapier von seinen Höchstständen aus Mitte 2018 gut 25 Prozent an Wert und setzte auf das runde Kursniveau von 1.000 US-Dollar zurück. Dort konnte die Aktie eine eindeutige Stabilisierung erfahren und hat sich zu Beginn dieses Jahres zurück über die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 1.100 US-Dollar direkt an den federführenden Abwärtstrend um 1.150 US-Dollar hochgekämpft. Ein Ausbruch aus dem Trendkanal könnte unter günstigen Umständen ein Kaufsignal und weitere Gewinne hervorrufen. Auf kurzfristiger Basis muss das Handelsgeschehen in der Alphabet-Aktie jedoch engmaschig beobachtet werden, zu Beginn dieser Handelswoche etablierten Marktteilnehmer nämlich eine sogenannte Doji-Tageskerze, die auf eine kurzfristige ...

