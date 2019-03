Von Micah Maidenberg

NEW YORK (Dow Jones)--Exxon Mobil setzt ebenso wie der Wettbewerber Chevron auf eine höhere Produktion im Permian Basin. Voraussichtlich 2024 sollen dort mehr als 1 Million Barrel Öläquivalent pro Tag gefördert werden, wie der Ölkonzern mitteilte.

Das Unternehmen will die Zahl der Bohranlagen in der produktiven Öl- und Gasregion in Texas und New Mexico von derzeit 48 auf rund 55 Ende des Jahres erhöhen.

Die Exxon Mobil Corp geht davon aus, dass ihre Investitionen in der Region zweistellige Renditen generieren werden, selbst wenn die Ölpreise sinken. Sollte der Preis für ein Barrel Öl auf 35 US-Dollar fallen, würde die Produktion in dem Ölfeld immer noch eine durchschnittliche Rendite von 10 Prozent liefern.

Exxon kontrolliert den weiteren Angaben zufolge nun rund 10 Milliarden Barrel Öläquivalent in dem riesigen Ölfeld.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/bam/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2019 10:01 ET (15:01 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.