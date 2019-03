BERLIN (Dow Jones)--Wirtschaftsforscher haben die Industriestrategie von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier als eine potentielle Gefahr für deutsche Exportfirmen und als zu wenig zukunftsgewandt angegriffen.

Der neue Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel), Gabriel Felbermayr, sieht Deutschlands bisherige zurückhaltende Industriepolitik als großen Erfolg, der 1.300 "Hidden Champions" hervorgebracht habe. Zwar sei es gut, dass Altmaier mit seiner im Februar vorgestellten "Nationalen Industriestrategie 2030" eine Diskussion über die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland angestoßen habe. Aber die konkreten Vorschläge seien ungeeignet, um die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen, so das IfW Kiel.

"Das Konzept des Ministeriums spiegelt das Unbehagen und die Unsicherheit wichtiger Akteure in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft darüber wider, wie man der Dominanz globaler Technologieführer und der aggressiven Subventionspolitik aufstrebender Länder begegnen sollte", sagte Felbermayr. "Die Vorschläge sind aber zu sehr darauf ausgerichtet, Traditionelles zu bewahren, anstatt erfolgreich die Weichen für Veränderungen zu stellen, und verharren zu oft in nationalstaatlichem Denken."

Stattdessen sollte Altmaier stärker auf die europäische Gemeinschaft setzen, um großen Ländern wie den USA oder China auf Augenhöhe zu begegnen. "Ein großer und starker europäischer Binnenmarkt erlaubt es den Unternehmen, schnell zu wachsen und Standards zu setzen", sagte Felbermayr. "Der Brexit schwächt den Binnenmarkt. Deutschland muss alles tun, um ihn zu verhindern oder wenigstens das Vereinigte Königreich in eine Zollunion einzubinden."

Das europäische Wettbewerbsrecht sollte gestärkt, und nicht zugunsten der Schaffung "europäischer Champions" ausgehebelt werden. Mit ihm würden die Innovationsanreize europäischer Unternehmen verbessert und Marktmissbrauch zu Lasten der Konsumenten verhindert, so Felbermayr.

In seiner Industriestrategie hatte Altmaier vorschlagen, große nationale und europäische Konzerne, auch Champions genannt, zu schaffen, die sich gegen die großen Wettbewerber aus den USA oder China bewähren sollen. Außerdem setzt er bei einem drohenden Verkauf von Technologieunternehmen an ausländische Investoren auf staatliche Beteiligungen.

DIW warnt vor Wendung hin zum Protektionismus

Noch schärfer als das IfW Kiel griff der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, die industriepolitischen Pläne von Altmaier an. Die vorgeschlagene Politik der Bundesregierung "würde unser Wirtschaftsmodell grundlegend verändern und die großen Erfolge deutscher Exportunternehmen gefährden", schrieb Fratzscher in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel.

Gerade die deutsche Wirtschaft basiere stark auf innovativen mittelständischen Unternehmen, die von einer solchen Industriestrategie bedroht wären. "Die europäische Antwort auf den Systemwettbewerb mit China und den USA darf nicht eine Abkehr von diesem Modell und eine Wendung hin zu Protektionismus sein", so Fratzscher.

Deutschland müsse stattdessen auf die Schaffung eines europäischen Marktes setzen, "der denen der USA und China in Größe und Leistungsfähigkeit in nichts nachsteht".

Altmaier diskutierte am Dienstag mit führenden Wirtschaftswissenschaftlern seine Industriestrategie in Berlin. Für ihn seien es Vorschläge, wie die Bundesregierung die soziale Marktwirtschaft zukunftsfähig und stark machen könne.

"Mit der 'Nationalen Industriestrategie 2030' möchte ich gemeinsam mit den Akteuren der Wirtschaft einen Beitrag dazu leisten, dass die deutsche Industrie auch in den nächsten Jahrzehnten global wettbewerbsfähig und technologisch an der Spitze bleibt", sagte Altmaier laut einer Pressemitteilung. "Denn das sichert Arbeitsplätze und Wohlstand in Deutschland. Wir können es uns nicht leisten, dass Schlüsseltechnologien ins Ausland abwandern - oder erst gar nicht hier entstehen."

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/bam

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2019 10:26 ET (15:26 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.